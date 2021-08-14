Особисте життя Олега Винника не дає спокою його численній армії прихильниць
Як відомо, 48-річний співак всіляко приховує свої любовні справи, підтримуючи статус "дамського угодника". Незважаючи на це, багато його фанатів впевнені, що насправді Олег Анатолійович вже давно і щасливо одружений на своїй бек-вокалістці Таюне (Таїсії Сватко). Мовляв, парочка разом ще зі студентських часів. Також подейкують, що у них є дорослий син Юліан, який живе і навчається в Німеччині.
"Вовчиці" (саме так в Мережі охрестили шанувальниць Винника) раз у раз вишукують нові "докази" відносин артиста з Таюне. Так, на одній з фан-сторінок співака в Instagram опублікували свіжу відеороботу, "склеєну" з різних фрагментів, в якій Винник злився в романтичному танці разом зі своєю бек-вокалісткою, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Автор поста вирішив супроводити кадри зворушливою піснею Тіни Кароль "Ноченька".
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"І за руку, тебе милий мій, заберу я з собою...@taunetaisia @olegg.vynnyk", - йдеться в підписі.
Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Дуже мило🥺❤️😍"
"Ааа занадто красиво 😍"
"Який романтИк❤️"
"Як перестати переглядати? які кадри, а пісня-то яка 🔥 😍 ну кайф"
"Як же красиво, виглядає шикарно!"
"Ой, ті пісні які я слухала коли мені було років 5-6😅 😍 💔"
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