Особисте життя Олега Винника не дає спокою його численній армії прихильниць

Як відомо, 48-річний співак всіляко приховує свої любовні справи, підтримуючи статус "дамського угодника". Незважаючи на це, багато його фанатів впевнені, що насправді Олег Анатолійович вже давно і щасливо одружений на своїй бек-вокалістці Таюне (Таїсії Сватко). Мовляв, парочка разом ще зі студентських часів. Також подейкують, що у них є дорослий син Юліан, який живе і навчається в Німеччині.

"Вовчиці" (саме так в Мережі охрестили шанувальниць Винника) раз у раз вишукують нові "докази" відносин артиста з Таюне. Так, на одній з фан-сторінок співака в Instagram опублікували свіжу відеороботу, "склеєну" з різних фрагментів, в якій Винник злився в романтичному танці разом зі своєю бек-вокалісткою, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Автор поста вирішив супроводити кадри зворушливою піснею Тіни Кароль "Ноченька".

"І за руку, тебе милий мій, заберу я з собою...@taunetaisia @olegg.vynnyk", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Дуже мило🥺❤️😍"

"Ааа занадто красиво 😍"

"Який романтИк❤️"

"Як перестати переглядати? які кадри, а пісня-то яка 🔥 😍 ну кайф"

"Як же красиво, виглядає шикарно!"

"Ой, ті пісні які я слухала коли мені було років 5-6😅 😍 💔"

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