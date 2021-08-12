Співак зазвичай зовсім не такий

Популярний український співак Олег Винник показав, як веселився на зйомках з літаком

Артист порадував шанувальників і прихильниць, яких в мережі називають «вовчицями», новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Не так давно співак поділився фотографіями, на яких позував у полі на тлі невеликого легкомоторного літака. Судячи з усього, Винник використовував його для зйомки якогось проекту, про який поки не розповідає фанатам.

У своїх сторіз співак поділився новими кадрами, на яких показав, як проходили ці зйомки.

Зазвичай Винник досить стриманий і вміло контролює свої емоції, проте на нових кадрах він виглядає дуже щасливим, і безтурботно веселиться, позуючи поруч з літаком і наспівуючи різні пісні.

"На літаку! Друзі мої, це ж бомба", - вимовляє на кадрах співак.

Його образ виглядає досить простим: на співаку штани і сорочка в сіро-коричневих тонах.

"Без нічого сьогодні. Я сьогодні буду пушинка ... буду парити", - коментує свій образ Винник.

Судячи з усього, ці зйомки дуже надихнули артиста.

Нагадаємо, шанувальниці Олега Винника підтримали його "дружину", яку він приховує.

Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" встала на коліно перед збентеженим Винником і отримала відповідь.

Також Politeka писала, що Олег Винник у простій сорочці потужно звернувся до своїх "вовчиць".