Популярний український співак Олег Винник показав, як веселився на зйомках з літаком
Артист порадував шанувальників і прихильниць, яких в мережі називають «вовчицями», новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Не так давно співак поділився фотографіями, на яких позував у полі на тлі невеликого легкомоторного літака. Судячи з усього, Винник використовував його для зйомки якогось проекту, про який поки не розповідає фанатам.
У своїх сторіз співак поділився новими кадрами, на яких показав, як проходили ці зйомки.
Зазвичай Винник досить стриманий і вміло контролює свої емоції, проте на нових кадрах він виглядає дуже щасливим, і безтурботно веселиться, позуючи поруч з літаком і наспівуючи різні пісні.
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"На літаку! Друзі мої, це ж бомба", - вимовляє на кадрах співак.
Його образ виглядає досить простим: на співаку штани і сорочка в сіро-коричневих тонах.
"Без нічого сьогодні. Я сьогодні буду пушинка ... буду парити", - коментує свій образ Винник.
Судячи з усього, ці зйомки дуже надихнули артиста.
Нагадаємо, шанувальниці Олега Винника підтримали його "дружину", яку він приховує.
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Також Politeka писала, що Олег Винник у простій сорочці потужно звернувся до своїх "вовчиць".