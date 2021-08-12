Певец обычно совсем не такой

Популярный украинский певец Олег Винник показал, как веселился на съемках с самолетом

Артист порадовал поклонников и поклонниц, которых в сети называют «волчицами», новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Не так давно певец поделился фотографиями, на которых позировал в поле на фоне небольшого легкомоторного самолета. Судя по всему, Винник использовал его для съемки какого-то проекта, о котором пока не рассказывает фанатам.

В своих Сториз певец поделился новыми кадрами, на которых показал, как проходили эти съемки.

Обычно Винник довольно сдержанный и умело контролирует свои эмоции, однако на новых кадрах он выглядит очень счастливым, и беспечно веселится, позируя рядом с самолетом и напевая разные песни.

«На самолете! Друзья мои, это же бомба», - произносит на кадрах певец.

Его образ выглядит довольно простым: на певце штаны и рубашка в серо-коричневых тонах.

«Налегке сегодня. Я сегодня буду пушинка…буду парить», - комментирует свой образ Винник.

Судя по всему, эти съемки очень вдохновили артиста.

Напомним, поклонницы Олега Винника поддержали его "супругу", которую он скрывает.

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" встала на колено перед смущенным Винником и получила ответ.

Также Politeka писала, что Олег Винник в простой рубахе мощно обратился к своим "волчицам".