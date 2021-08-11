Співак Олег Винник, заслужив любов і визнання багатотисячної армії прихильниць, яких в Мережі жартома називають "вовчицями", сколихнув народ новим способом
Як відомо, 48-річний артист не поширюється про своє особисте життя, підтримуючи статус "ловеласа". Хоча вже давно його фанати стверджують, що він щасливо одружений на своїй бек-вокалістці Таюне (Таїсії Сватко). Подейкують навіть, що у них є дорослий син Юліан, який живе і навчається в Німеччині.
На одному з фан-акаунтів Винника в Instagram опублікували зворушливу відеонарізку з ним і Таюне, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
"Моє серце тільки для тебе!!! ❤️ #олегвинник #таюне #таюнетолюбов", - йдеться в підписі.
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Взагалі, шанувальники ревно вистежують нові "докази" любові Олега і Таїсії. Дане відео не стало винятком: слова в пісні та легкі обійми артистів знову наштовхнули фанатів на думки про їхній роман.
Користувачі з ентузіазмом обговорюють побачене:
"Квіточка султана😍відео ніжне чарівне - яка людина, таке і відео))❤️"
"Вау👏"
"🔥Я бажаю Вам 👏 пристрасної любові і злагоди в сім'ї!"
"Тая, дай Бог тобі терпіння і, щоб твоє серце не відгукувалося на ревнощі, це дуже важко, коли Олег такий красень і всі його люблять!!!!! ❤️🔥"
"😍Прекрасно"
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