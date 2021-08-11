Співак Олег Винник, заслужив любов і визнання багатотисячної армії прихильниць, яких в Мережі жартома називають "вовчицями", сколихнув народ новим способом

Як відомо, 48-річний артист не поширюється про своє особисте життя, підтримуючи статус "ловеласа". Хоча вже давно його фанати стверджують, що він щасливо одружений на своїй бек-вокалістці Таюне (Таїсії Сватко). Подейкують навіть, що у них є дорослий син Юліан, який живе і навчається в Німеччині.

На одному з фан-акаунтів Винника в Instagram опублікували зворушливу відеонарізку з ним і Таюне, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Моє серце тільки для тебе!!! ❤️ #олегвинник #таюне #таюнетолюбов", - йдеться в підписі.

Взагалі, шанувальники ревно вистежують нові "докази" любові Олега і Таїсії. Дане відео не стало винятком: слова в пісні та легкі обійми артистів знову наштовхнули фанатів на думки про їхній роман.

Користувачі з ентузіазмом обговорюють побачене:

"Квіточка султана😍відео ніжне чарівне - яка людина, таке і відео))❤️"

"Вау👏"

"🔥Я бажаю Вам 👏 пристрасної любові і злагоди в сім'ї!"

"Тая, дай Бог тобі терпіння і, щоб твоє серце не відгукувалося на ревнощі, це дуже важко, коли Олег такий красень і всі його люблять!!!!! ❤️🔥"

"😍Прекрасно"

Нагадаємо, "вовчиці" обговорюють Олега Винника з короткою стрижкою, сподобалося не всім

А ще Politeka писала, що юна фаворитка Олега Винника в міні-сукні з декольте змусила милуватися собою

Також Politeka повідомляла, що рідкісне фото юної "дружини" Олега Винника спливло в мережі, неможливо не закохатися