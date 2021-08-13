Известный украинский певец Виктор Павлик дал откровенное интервью славе Демину

Как пишет Politeka.net, 55-летний исполнитель легендарной песни "Шикидим" разговорился на интервью с теле- и радиоведущим Славой Деминым на "Радиолюкс". Виктор Франкович рассказал, почему перестал употреблять алкоголь, об отцовстве в 55 лет, о том, как планирует возвращаться на большую сцену и много чего интересного.

Так, по мнению Павлика, его эпоха в шоу-бизнесе еще не закончилась. Напомним, что вскоре певец будет праздновать юбилей - 30 лет на профессиональной сцене. Как певец Павлик заявил о себе в 1992 году, когда создал группу "Анна Мария". До этого он работал в группе "Виватон", где пел Иво Бобул. Павлик говорит, что у певцов, как и у других людей, бывают периоды подъемов и падений.

"Конечно чувствуется, что есть много молодых, популярных, талантливых. И чувствуется, что они дышат в затылок. Приятно, что люди меня везде узнают, даже узнают по голосу. Конечно, в СМИ меньше, ведь есть много молодых", - говорит Павлик.

К тому же, Павлик по-философски поговорил о том, почему даже некоторые старожилы сцены, например Олег Винник, популярнее него.

"Есть пласт людей, и он большой достаточно, которым нравится материал Олега Винника. Но за то Олега не было тогда, когда я был. Я помало, по чуть-чуть, но всегда есть этих 30 лет, а Олег я не помню, чтобы 15 лет назад был популярным", - шутит Павлик.

Ранее Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика в купальнике с рюшами устроила "мокрую" съемку на отдыхе: "Решила посмотреть и втянулась".

Напомним, что Павлик с женой и новорожденным живут в чужой квартире и не могут взять няню: "Что, не заработал?".

A еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Добрынин, Павлик и Анатолий Анатолич отдохнули с новорожденными малышами: "Можно смотреть вечно".