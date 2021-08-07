Дружина українського співака Віктора Павлика, блогерка Катерина Репяхова, показала яскраві кадри з відпочинку
Зовсім недавно 55 – річний артист вчетверте став батьком, а його молода дружина-вперше стала мамою. Про сина пара говорить вільно і часто показує його перед камерою. Катерина також звикла демонструвати у себе на сторінці багато різних фото і чесно говорити про свої будні.
Цього разу Репяхова поділилася серією пляжних і сонячних кадрів, на яких блищала в модному купальнику з рюшами замість декольте. Минуло не так багато часу після пологів, проте дівчина виглядає вже дуже струнко. Вирішивши згадати також про минуле, Катерина показала фото з архіву:
Побачила у alisa_sovushka пост, де вона запитала у фанатів, як вони дізналися про неї ☺ ❤️ і теж захотілося вам поставити таке питання. Хоча розумію, що більшість напише "жовта преса" 🤪 🤪 за що їй спасибі)) P. S. А фото які залишилися у мене в архіві)) краще гір можуть бути тільки гори❤️».
Скуйовджена Алла Пугачова пройшлася по магазинах в зеленій "піжамі": "оцініть look"
Зірка "1 + 1" Вітвіцька, яка пережила аварію, показала кадри нової ДТП: "Проїхала колона мотоциклістів, а вже через кілька хвилин..."
Мати покійного Кузьми Скрябіна звернулася до українців за допомогою: "38 скарг про порушення..."
Лікар назвав основні симптоми штаму "Дельта", кількість хворих зростає: "Не тільки висока температура"
НП в особняку Полякової на півострові, з'ясувалися подробиці: "Розбилася об скло..."
"Відпочивали в тому ж готелі Mountain resorts в Буковелі) вирішила підписатися👏; Катюша, як приємно♥♥️; Анжела Петрівна, ні один раз про Вас згадує😉; у Фейсбук стаття була про срач якийсь, вже не пам'ятаю який, зайшла спочити срач; вирішила подивитися і тягнулася.До сих пір з Вами. Вже і на весіллі була, і народили😂; красиве фото і ви як завжди❤️ " - відповіли в мережі.
Нагадавши, Павлик приміряв образ байкера в косусі і з гітарою: "бісять вже ці...".
Як повідомляла Politeka, Молода дружина Віктора Павлика з новонародженим сином виявилася у лікаря:»ми з Мишко...".
Також Politeka писала, Павлик згадав про покійного сина, біль втрати нікуди не пішла: зворушливий кадр.