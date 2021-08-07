Дружина українського співака Віктора Павлика, блогерка Катерина Репяхова, показала яскраві кадри з відпочинку

Зовсім недавно 55 – річний артист вчетверте став батьком, а його молода дружина-вперше стала мамою. Про сина пара говорить вільно і часто показує його перед камерою. Катерина також звикла демонструвати у себе на сторінці багато різних фото і чесно говорити про свої будні.

Цього разу Репяхова поділилася серією пляжних і сонячних кадрів, на яких блищала в модному купальнику з рюшами замість декольте. Минуло не так багато часу після пологів, проте дівчина виглядає вже дуже струнко. Вирішивши згадати також про минуле, Катерина показала фото з архіву:

Побачила у alisa_sovushka пост, де вона запитала у фанатів, як вони дізналися про неї ☺ ❤️ і теж захотілося вам поставити таке питання. Хоча розумію, що більшість напише "жовта преса" 🤪 🤪 за що їй спасибі)) P. S. А фото які залишилися у мене в архіві)) краще гір можуть бути тільки гори❤️».

"Відпочивали в тому ж готелі Mountain resorts в Буковелі) вирішила підписатися👏; Катюша, як приємно♥♥️; Анжела Петрівна, ні один раз про Вас згадує😉; у Фейсбук стаття була про срач якийсь, вже не пам'ятаю який, зайшла спочити срач; вирішила подивитися і тягнулася.До сих пір з Вами. Вже і на весіллі була, і народили😂; красиве фото і ви як завжди❤️ " - відповіли в мережі.

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