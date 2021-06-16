На днях родила молодая жена украинского певца Виктора Павлика, которая рассказала о своем самочувствии

Жена и концертный директор исполнителя, Екатерина Репяхова, рассказала о своем самочувствии после родов, передает Politeka.net. Известно, что девушка родила 15 июня, а сейчас понемногу приходит в себя.

В своих сторис жена артиста сообщила, что ей стало хуже. Репяхова подкрепила запись фотографией, на которой ей поставили капельницу.

Позже Екатерина рассказала, что у нее обострился цистит после родов, и терпеть уже не было сил, поэтому ей помогли медики.

"А для меня это самое страшное, что может быть, как знаете", - подписала супруга исполнителя.

По словам Репяховой, она уже хотела вернуться в обычную жизнь, но пока не получается.

"Надеюсь, завтра будет день полноценный", - написала блогерша.

Напомним, Екатерина Репяхова в своем блоге откровенно рассказывает личные проблемы. В частности, блогерша поделилась, что страдает от хронического цистита.

Пять лет девушка полагалась на отечественную медицину, но когда не ощутила особых результатов, она уехала в Германию.

Благодаря немецкой вакцине жене Павлика удалось добиться ремиссии.

Отметим, для Екатерины Репяховой ребенок от Виктора Павлика - первенец. А вот для артиста это уже - четвертый.

Певец женился на молодом концертном директоре в прошлом году, а позже пара объявила о беременности.

Родившемуся мальчику дали имя Михаил.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика похвасталась дорогим подарком в честь особой даты: "Надо ему чаще рожать".

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика показала, как отметила день рождения перед самыми родами: "Максимально опухшая".

Также Politeka писала, что будущий отец Павлик показал необычные кадры с сыном: "Папуличка...".