На днях родила молодая жена украинского певца Виктора Павлика, которая рассказала о своем самочувствии
Жена и концертный директор исполнителя, Екатерина Репяхова, рассказала о своем самочувствии после родов, передает Politeka.net. Известно, что девушка родила 15 июня, а сейчас понемногу приходит в себя.
В своих сторис жена артиста сообщила, что ей стало хуже. Репяхова подкрепила запись фотографией, на которой ей поставили капельницу.
Позже Екатерина рассказала, что у нее обострился цистит после родов, и терпеть уже не было сил, поэтому ей помогли медики.
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"А для меня это самое страшное, что может быть, как знаете", - подписала супруга исполнителя.
По словам Репяховой, она уже хотела вернуться в обычную жизнь, но пока не получается.
"Надеюсь, завтра будет день полноценный", - написала блогерша.
Напомним, Екатерина Репяхова в своем блоге откровенно рассказывает личные проблемы. В частности, блогерша поделилась, что страдает от хронического цистита.
Пять лет девушка полагалась на отечественную медицину, но когда не ощутила особых результатов, она уехала в Германию.
Благодаря немецкой вакцине жене Павлика удалось добиться ремиссии.
Отметим, для Екатерины Репяховой ребенок от Виктора Павлика - первенец. А вот для артиста это уже - четвертый.
Певец женился на молодом концертном директоре в прошлом году, а позже пара объявила о беременности.
Родившемуся мальчику дали имя Михаил.
Напомним, молодая жена Виктора Павлика похвасталась дорогим подарком в честь особой даты: "Надо ему чаще рожать".
Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика показала, как отметила день рождения перед самыми родами: "Максимально опухшая".
Также Politeka писала, что будущий отец Павлик показал необычные кадры с сыном: "Папуличка...".