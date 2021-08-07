Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, показала яркие кадры из отдыха

Совсем недавно 55-летний артист в четвертый раз стал отцом, а его молодая супруга – впервые стала мамой. О сыне пара говорит свободно и часто показывает его перед камерой. Катерина также привыкла демонстрировать у себя на странице много разных фото и честно говорить о своих буднях.

В этот раз Репяхова поделилась серией пляжных и солнечных кадров, на которых блистала в модном купальнике с рюшами вместо декольте. Прошло не так много времени после родов, однако девушка выглядит уже очень стройно. Решив вспомнить также о прошлом, Катерина показала фото из архива:

Увидела у alisa_sovushka пост, где она спросила у фанатов, как они узнали о ней🥰❤️ И тоже захотелось вам задать такой вопрос. Хотя понимаю, что большинство напишет «желтая пресса»🤪🤪 За что ей спасибо)) P.S. А фото какие остались у меня в архиве)) Лучше гор могут быть только горы❤️».

«Отдыхали в том же отеле Mountain resorts в Буковеле) решила подписаться👏; Катюша, как приятно😌♥️; Анжела Петровна, ни один раз о Вас вспоминает😉; В Фейсбук статья была про срач какой то, уже не помню какой, зашла почить срач; Решила посмотреть и тянулась.До сих пор с Вами. Уже и на свадьбе была, и родили 😂; Красивое фото и Вы как всегда❤️» - ответили в сети.

Напомним, Павлик примерил образ байкера в косухе и с гитарой: "Бесят уже эти...".

Как сообщала Politeka, Молодая жена Виктора Павлика с новорожденным сыном оказалась у врача: «Мы с Мишуткой…».

Также Politeka писала, Павлик вспомнил о покойном сыне, боль потери никуда не ушла: трогательный кадр.