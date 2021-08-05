Відомий український артист Віктор Павлик і його молода дружина досить часто показують свої будні в Instagram

Молода дружина Віктора Павлика, 27-річна Катерина Репяхова, розповіла всю правду про фінансове життя з артистом. Так, своїх Сторісах Катерина звикла показувати своє життя таким, яким воно є.

Причому дівчина не приховує своїх проблем, говорить про те, як хворіла і лікувалася ще до вагітності. Цього разу Репяхова відповіла на питання фанатів, які торкнулися і житлового стану.

Зокрема, Репяхова зазначила, що вони в даний момент знімають квартиру, проте вона мріє, що в недалекому майбутньому у них буде власне житло. Бо зараз квартира невелика і можливості найняти няню у них немає.

«А що, Віктор Павлік ще не заробив на квартиру, що ви знімаєте?"- запитує ще одна дівчина.

Катерина відповіла:»Ми разом заробляємо на наше житло, ми в процесі".

Про те, чому у них немає няні, Репяхова відповіла так само чесно: «хотіли б. Але у нас немає такої можливості поки. Живемо в невеликій квартирі, няні ніде перебувати».

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