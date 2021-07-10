Известный музыкант Виктор Павлик показал забавное архивное фото с молодой женой
Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Виктор Павлик, который недавно стал молодым отцом, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист выложил в сети забавный архивный кадр с молодой женой Екатериной Репяховой. Похоже, этот снимок был сделан еще до беременности девушки, когда музыкант только начинал за ней ухаживать.
На фотографии Виктор запечатлен на своем железном коне – темном мотоцикле, а рядом с ним стоит Екатерина. При это они оба в темных нарядах и с улыбками на лицах. Можно предположить, что мужчина прокатил красотку на своем мотоцикле.
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В подписи к фото Павлик написал: "А во…". Пользователи тут же принялись комментировать снимок Виктора и Кати: "Класс", "Красивые", "Как маленькое чудо", "Какие милые".
Напомним, Павлик примерил образ байкера в косухе и с гитарой: "Бесят уже эти...".
Как сообщала Politeka, Молодая жена Виктора Павлика с новорожденным сыном оказалась у врача: «Мы с Мишуткой…».
Также Politeka писала, Павлик вспомнил о покойном сыне, боль потери никуда не ушла: трогательный кадр.