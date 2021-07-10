Известный музыкант Виктор Павлик показал забавное архивное фото с молодой женой

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Виктор Павлик, который недавно стал молодым отцом, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист выложил в сети забавный архивный кадр с молодой женой Екатериной Репяховой. Похоже, этот снимок был сделан еще до беременности девушки, когда музыкант только начинал за ней ухаживать.

екатерина репяхова, виктор павлик

На фотографии Виктор запечатлен на своем железном коне – темном мотоцикле, а рядом с ним стоит Екатерина. При это они оба в темных нарядах и с улыбками на лицах. Можно предположить, что мужчина прокатил красотку на своем мотоцикле.

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В подписи к фото Павлик написал: "А во…". Пользователи тут же принялись комментировать снимок Виктора и Кати: "Класс", "Красивые", "Как маленькое чудо", "Какие милые".

Напомним, Павлик примерил образ байкера в косухе и с гитарой: "Бесят уже эти...".

Как сообщала Politeka, Молодая жена Виктора Павлика с новорожденным сыном оказалась у врача: «Мы с Мишуткой…».

Также Politeka писала, Павлик вспомнил о покойном сыне, боль потери никуда не ушла: трогательный кадр.