Известный музыкант Виктор Павлик показал забавное архивное фото с молодой женой

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Виктор Павлик, который недавно стал молодым отцом, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист выложил в сети забавный архивный кадр с молодой женой Екатериной Репяховой. Похоже, этот снимок был сделан еще до беременности девушки, когда музыкант только начинал за ней ухаживать.

На фотографии Виктор запечатлен на своем железном коне – темном мотоцикле, а рядом с ним стоит Екатерина. При это они оба в темных нарядах и с улыбками на лицах. Можно предположить, что мужчина прокатил красотку на своем мотоцикле.

В подписи к фото Павлик написал: "А во…". Пользователи тут же принялись комментировать снимок Виктора и Кати: "Класс", "Красивые", "Как маленькое чудо", "Какие милые".

Напомним, Павлик примерил образ байкера в косухе и с гитарой: "Бесят уже эти...".

Как сообщала Politeka, Молодая жена Виктора Павлика с новорожденным сыном оказалась у врача: «Мы с Мишуткой…».

Также Politeka писала, Павлик вспомнил о покойном сыне, боль потери никуда не ушла: трогательный кадр.