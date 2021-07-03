Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, похвасталась новыми яркими образами
Несмотря на то, что жена украинского исполнителя недавно стала мамой, она находит время на себя и на ведение своего блога, передает Politeka.net.
В этот раз звезда Сети отправилась в магазин одежды, где покрасовалась возле зеркала.
Екатерина предстала в ярких нарядах, которые подчеркнули ее фигуру и красоту.
В посте Репяхова рассказала - она недавно задумалась о том, что в ее гардеробе много длинных платьев, и решила чуть поэкспериментировать с образами. Жена певца отправилась в магазин, где примерила несколько нарядов и в итоге осталась при своем мнении.
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"Длинное платье это красиво, удобно и элегантно) Но это личное мое мнение и только мои личные ощущения🙏🏻
Интересно, чему вы отдаёте предпочтение?! Длинным или коротким платьям?
А может костюмам, как на второй фотографии. И да, лён - это любовь 😍❤️", - написала блогерша.
За 50 минут публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев:
"Катя, вам в обоих вариантах хорошо🔥", "Никогда не носила длинные платья, а здесь беременность ❤️ купила себе длинное платье, легкая, комфортно себя чувствую. 💯", "Коротким платьям, в длинных жарко".
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