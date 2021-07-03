Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, похвасталась новыми яркими образами

Несмотря на то, что жена украинского исполнителя недавно стала мамой, она находит время на себя и на ведение своего блога, передает Politeka.net.

В этот раз звезда Сети отправилась в магазин одежды, где покрасовалась возле зеркала.

Екатерина предстала в ярких нарядах, которые подчеркнули ее фигуру и красоту.

В посте Репяхова рассказала - она недавно задумалась о том, что в ее гардеробе много длинных платьев, и решила чуть поэкспериментировать с образами. Жена певца отправилась в магазин, где примерила несколько нарядов и в итоге осталась при своем мнении.

"Длинное платье это красиво, удобно и элегантно) Но это личное мое мнение и только мои личные ощущения🙏🏻



Интересно, чему вы отдаёте предпочтение?! Длинным или коротким платьям?

А может костюмам, как на второй фотографии. И да, лён - это любовь 😍❤️", - написала блогерша.

За 50 минут публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев:

"Катя, вам в обоих вариантах хорошо🔥", "Никогда не носила длинные платья, а здесь беременность ❤️ купила себе длинное платье, легкая, комфортно себя чувствую. 💯", "Коротким платьям, в длинных жарко".

Напомним, молодая жена Павлика удивила жесткой реакцией на прохожих украинцев

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика показала, как изменилась жизнь с рождением ребенка

Также Politeka писала, что Виктор Павлик поделился душещипательными кадрами с покойным сыном