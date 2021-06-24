Украинский певец Виктор Павлик и его жена, блогерша Екатерина Репяхова, поделились впечатлениями от поездки в ЗАГС

Артист в четвертый раз стал папой, а его молодая супруга - впервые, передает Politeka.net. Сын, Михаил, у супругов родился 15 июня.

Блогерша в своем Инстаграм делится самым сокровенным, показывая и рассказывая, как ухаживает за малышом, а также делясь своим распорядком дня.

На новых кадрах в сторис Репяхова рассказала, что она с мужем отправилась в ЗАГС. Пара забрала свидетельство о рождении малыша.

Позже девушка рассказала, как ее "взбесили" люди, которые начали рассматривать ее с мужем.

"Тут ребята увидели, кто сидит в машине, быстренько зашли в телефон в Инстаграм все проверили... Ну а что вы думали, ребятки? Не видно, что вы нас рассматриваете? Очень даже видно", - рассказала Репяхова.

"Классика жанра)) Люди думают, что незаметно, когда нас рассматривают", - подписала кадры звезда.

К слову, перед тем, как ехать в ЗАГС Екатерина пожаловалась на тяжелую ночь.

"Сегодня была у нас сложная ночка с Виктором Франковичем. Сейчас мама уже забрала нашего Михасика, а мы идем немножко подремаем", - рассказала девушка.

А после приезда домой жена певца рассказала о том, что планирует еще поспать.

"У меня есть где-то часик, чтобы поспать. Сейчас нужно максимально отложить телефон и попробовать уснуть. Это очень важно, потому что по ночам я просто не выдерживаю", - поделилась звезда.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика похвасталась дорогим подарком в честь особой даты: "Надо ему чаще рожать".

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика показала, как отметила день рождения перед самыми родами: "Максимально опухшая".

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