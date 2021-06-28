Молодая супруга певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно родила сына, поделилась особенностями материнства

Как передает Politeka.net, об этом новоиспеченная мама рассказала на своей страничке в Instagram.

Катя Репяхова рассказала, что сейчас ночью ребенок спит вместе с ней, а днем – в коконе или своей кроватке.

Также она отметила, что будить малыша ночью для кормления нет необходимости, поскольку он сам просыпается каждые 2-3 часа.

Репяхова отметила, что хотя и кормит ребенка грудью, никакой специальной диеты не придерживается. Она убеждена, что колики у ребенка с рационом мамы не связаны. А вот никаких смесей для кормления малыша девушка не использует.

Помогает ей с ребенком и супруг.

«Я кормлю Мишу, а муж – меня», - отметила Катя.

Также она показал трогательные кадры с Виктором Павликом, который держит на руках своего новорожденного сына.

Напомним, что молодая жена Павлика устроила фотосессию для новорожденного малыша: первые кадры.

Как сообщала Politeka, жена Павлика удивила свидетельством о рождении малыша, не папина фамилия: "Сына зовут...".

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