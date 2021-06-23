27-летняя жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала новорожденного малыша

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала процесс съемки сына. Как известно, четвертый ребенок 55-летнего артиста родился 15 июня. Уже спустя неделю Екатерина устроила фотосессию для сына. Она пригласила к себе домой профессионального фотографа, который специализируется на съемке грудничков. В процессе женщина снимала видео, показывая, как укутывают маленького Мишу и кладут его в разные забавные позы.

Кроме этого, малыша фотографировали с мамой и папой. На видео засветился счастливый Павлик, который уже не в первый раз переживает счастье отцовства.

«Мне кажется, одна из самых сложных работ», - подписала видео процесса Репяхова.

Отметим, что Репяхова и Павлик поженились в 2020 году. Через короткое время стало известно, что Екатерина ждет первенца. С тех пор девушка стала активно вести свой блог, рассказывая о беременности и подготовке к родам. Даже во время схваток Репяхова выкладывала сторис из роддома.

Ранее мы писали, что первая прогулка Репяховой с малышом обернулась неприятностью, поскольку молодая мама сильно устала.

«Прошлись метров триста. Я уже устала, спина болит страшно», - призналась Екатерина.

Напомним, что жена Павлика сразу после родов пожаловалась на тяжесть материнства: "Прихожу в шок от...".

Как сообщала Politeka, появились жуткие подробности родов молодой жены Павлика: «Начала кричать, что я умру»

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