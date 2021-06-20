Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, якій днями виповнилося 27 років, відверто розповіла про пологи

Як повідомляє Politeka.net, молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка днями народила музиканту сина, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу 27-річна дівчина показала шанувальникам милі фото з чоловіком, а в підписі до них відверто розповіла про пологи, на яких був присутній її коханий.

На нових знімках, які були зроблені під час святкування дня народження Катерини, вони з чоловіком відображені на красивій галявині ресторану серед квітів. Перед камерою ще вагітна дівчина з'явилася в строкатій довгій сукні просторого крою і світлих шльопанцях. Поруч з нею стоїть ошатний Віктор Павлік, який ніжно погладжує молоду дружину по вагітному животу.

У підписі до фото Репяхова без прикрас відверто розповіла про пологи:

"13 червня – ми чудово відзначили мої 27. 14 червня - у мене був призначений плановий візит в пологовий будинок. Це 40 тижнів і 5 днів. Вранці встали, поїли і поїхали. Я чомусь не усвідомлювала тоді, що в пологовому будинку потрібно вже буде залишатися. Хоча термін вже не маленький. Мене подивився лікар, помітила підтікання. Зробили тест на води, і це виявилися води. Потрібно залишатися в пологовому будинку. Ми з'їздили додому, взяли речі, повернулися в пологовий будинок. І до вечора у мене почалися сутички. Чоловік був поруч. Згадую ці моменти з посмішкою. Десь на 4 см відкриття нас запросили в родзал. Там м'ячик, розмови з чоловіком. Далі епідуралка. Анестезіолог співав»ні обіцянок, ні пробачень". А чоловік тримав за руку... мені сказали У мене є час відпочити і навіть подрімати. Чоловік мені зробив солодкий чай... а потім я захотіла сильно їсти. І мені дозволили випити пів склянки кефіру. Після кефіру мені захотілося почистити зуби прям в пологовому будинку, чоловік допоміг і з цим. Далі ... кожні пів години дивляться розкриття. Додають епідуралку. І в якийсь момент лікар каже нічого не додаємо. Повне розкриття. І тут починається...", - написала Катя і пообіцяла продовжити свою розповідь в наступному пості.

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