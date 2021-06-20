Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которой на днях исполнилось 27 лет, откровенно рассказала о родах

Как сообщает Politeka.net, молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая на днях родила музыканту сына, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз 27-летняя девушка показала поклонникам милые фото с мужем, а в подписи к ним откровенно рассказала о родах, на которых присутствовал ее любимый.

На новых снимках, которые были сделаны во время празднования дня рождения Екатерины, они с мужем запечатлены на красивой лужайке ресторана среди цветов. Перед камерой еще беременная девушка появилась в пестром длинном платье просторного кроя и светлых шлепанцах. Рядом с ней стоит нарядный Виктор Павлик, который нежно поглаживает молодую жену по беременному животу.

В подписи к фото Репяхова без прикрас откровенно рассказала о родах:

"13 июня – мы замечательно отметили мои 27. 14 июня – у меня был назначен плановый визит в роддом. Это 40 недель и 5 дней. Утром встали, покушали и поехали. Я почему-то не осознавала тогда, что в роддоме нужно уже будет оставаться. Хотя срок уже не маленький. Меня посмотрел врач, заметила подтекание. Сделали тест на воды, и это оказались воды. Нужно оставаться в роддоме. Мы съездили домой, взяли вещи, вернулись в роддом. И к вечеру у меня начались схватки. Муж был рядом. Вспоминаю эти моменты с улыбкой. Где-то на 4 см открытия нас пригласили в родзал. Там мячик, разговоры с мужем. Дальше эпидуралка. Анестезиолог пел «ні обіцянок, ні пробачень». А муж держал за руку… Мне сказали у меня есть время отдохнуть и даже подремать. Муж мне сделал сладкий чай… а потом я захотела сильно кушать. И мне разрешили выпить пол стакана кефира. После кефира мне захотелось почистить зубы прям в родзале, муж помог и с этим. Дальше… Каждые пол часа смотрят раскрытие. Добавляют эпидуралку. И в какой-то момент врач говорит ничего не добавляем. Полное раскрытие. И тут начинается…", - написала Катя и пообещала продолжить свой рассказ в следующем посте.

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