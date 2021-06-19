Дружину співака Віктора Павліка Катерина Репяхова виписали з пологового будинку
Як передає Politeka.net, кадрами новоспечена мама поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Катерина звикла постійно розповідати про своє самопочуття і робитися будь-якими фото протягом дня.
Цю традицію 27-річна Катерина вирішила продовжити і після пологів.
Всього кілька днів тому дівчина народила сина, проте вже активно показує кадри, як відновлюється і чим займається.
Дівчина не втрачає вільний час даремно - вона вирішила побалувати себе млинцями.
Ані Лорак після від'їзду Мурата засвітилася зі своїм улюбленцем: "Такий хлопчик гарний"
Горе в українській родині, батько з маленькими синами потрапили під колеса: що відомо
"Зникла у воді": 13-річна дівчинка загинула, рятуючи життя подруги
"Бурак, будь ласка!": останні хвилини життя загиблої в Туреччині українки знімали на відео
Найбагатша співачка України оплакує друга, його знав кожен українець: "Велика Людина..."
Також у своїх сторіс дружина українського співака поміркувала, наскільки важко бути мамою.
"Ви знаєте, я зараз просто приходжу в шок від того, наскільки роль мами складна... Наскільки це звання складне... Але думаю, що я адаптуюся", - пообіцяла Катерина.
Нагадаємо, на другий день після пологів дружина українського музиканта Віктора Павлика розмістила селфі, на якому зображена лежить на ліжку під крапельницею.
Пізніше дівчина повідомила, що їй стало легше, а причиною цього став цистит.
"Я терпіла скільки могла, потім здалася. Завтра, думаю, буде легше", - повідомила дружина артиста.
Нагадаємо, Дружина Віктора Павлика розповіла про хворобу, яка вбила її після пологів: "для мене це найстрашніше..."
Як повідомляла Politeka, стан дружини Віктора Павлика різко погіршився після пологів: під крапельницею.
Також Politeka писала, що Дружина Віктора Павлика показала фігуру відразу після пологів і дорогоцінний подарунок від чоловіка: "не віриться..."