Дружину співака Віктора Павліка Катерина Репяхова виписали з пологового будинку

Як передає Politeka.net, кадрами новоспечена мама поділилася на своїй сторінці в Instagram.



Катерина звикла постійно розповідати про своє самопочуття і робитися будь-якими фото протягом дня.

Цю традицію 27-річна Катерина вирішила продовжити і після пологів.

Всього кілька днів тому дівчина народила сина, проте вже активно показує кадри, як відновлюється і чим займається.

Дівчина не втрачає вільний час даремно - вона вирішила побалувати себе млинцями.

Також у своїх сторіс дружина українського співака поміркувала, наскільки важко бути мамою.

"Ви знаєте, я зараз просто приходжу в шок від того, наскільки роль мами складна... Наскільки це звання складне... Але думаю, що я адаптуюся", - пообіцяла Катерина.

Нагадаємо, на другий день після пологів дружина українського музиканта Віктора Павлика розмістила селфі, на якому зображена лежить на ліжку під крапельницею.

Пізніше дівчина повідомила, що їй стало легше, а причиною цього став цистит.

"Я терпіла скільки могла, потім здалася. Завтра, думаю, буде легше", - повідомила дружина артиста.

Нагадаємо, Дружина Віктора Павлика розповіла про хворобу, яка вбила її після пологів: "для мене це найстрашніше..."

Як повідомляла Politeka, стан дружини Віктора Павлика різко погіршився після пологів: під крапельницею.

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