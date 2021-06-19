Супругу певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова выписали из роддома

Как передает Politeka.net, кадрами новоиспеченная мама поделилась на своей страничке в Instagram.



Катерина привыкла постоянно рассказывать о своем самочувствии и делаться любыми фото на протяжении дня.

Эту традицию 27-летняя Екатерина решила продолжить и после родов.

Всего несколько дней назад девушка родила сына, однако уже активно показывает кадры, как восстанавливается и чем занимается.

Девушка не теряет свободное время зря - она решила побаловать себя блинчиками.

Также в своих сторис супруга украинского певца порассуждала, насколько тяжело быть мамой.

"Вы знаете, я сейчас просто прихожу в шок от того, насколько роль мамы сложная... Насколько это звание сложное... Но думаю, что я адаптируюсь", - пообещала Екатерина.

Напомним, на второй день после родов жена украинского музыканта Виктора Павлика разместила селфи, на котором запечатлена лежащей на кровати под капельницей.

Позже девушка сообщила, что ей стало полегче, а причиной этого стал цистит.

"Я терпела сколько могла, потом сдалась. Завтра, думаю, будет легче", – сообщила супруга артиста.

Напомним, жена Виктора Павлика рассказала о болезни, которая сразила ее после родов: "Для меня это самое страшное..."

Как сообщала Politeka, состояние жены Виктора Павлика резко ухудшилось после родов: под капельницей.

Также Politeka писала, что жена Виктора Павлика показала фигуру сразу после родов и драгоценный подарок от мужа: "Не верится..."