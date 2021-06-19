Супругу певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова выписали из роддома
Как передает Politeka.net, кадрами новоиспеченная мама поделилась на своей страничке в Instagram.
Катерина привыкла постоянно рассказывать о своем самочувствии и делаться любыми фото на протяжении дня.
Эту традицию 27-летняя Екатерина решила продолжить и после родов.
Всего несколько дней назад девушка родила сына, однако уже активно показывает кадры, как восстанавливается и чем занимается.
Девушка не теряет свободное время зря - она решила побаловать себя блинчиками.
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Также в своих сторис супруга украинского певца порассуждала, насколько тяжело быть мамой.
"Вы знаете, я сейчас просто прихожу в шок от того, насколько роль мамы сложная... Насколько это звание сложное... Но думаю, что я адаптируюсь", - пообещала Екатерина.
Напомним, на второй день после родов жена украинского музыканта Виктора Павлика разместила селфи, на котором запечатлена лежащей на кровати под капельницей.
Позже девушка сообщила, что ей стало полегче, а причиной этого стал цистит.
"Я терпела сколько могла, потом сдалась. Завтра, думаю, будет легче", – сообщила супруга артиста.
Напомним, жена Виктора Павлика рассказала о болезни, которая сразила ее после родов: "Для меня это самое страшное..."
Как сообщала Politeka, состояние жены Виктора Павлика резко ухудшилось после родов: под капельницей.
Также Politeka писала, что жена Виктора Павлика показала фигуру сразу после родов и драгоценный подарок от мужа: "Не верится..."