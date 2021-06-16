27-летней супруге певца Виктора Павлика Екатерине Репяховой, которая вчера родила первенца, внезапно стало плохо
Репяхова родила ребенка 15 мая в 2.40 в одном из частных столичных роддомов. Мальчик появился с весом 3.4 кг и ростом 53см. Его назвали Михаилом. Супруга артиста активно делилась с фолловерами подробностями и показывала кадры из роддома.
Утром 16 мая радостная девушка записала короткое сторис. На котором улыбалась и сообщила, что до пяти часов утра почти не спала.
«Мальчики мои сейчас спят. Счастлива», - сообщила она.
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Но потом ее состояние резко ухудшилось. На следующем сторис Катя уже лежала под капельницей.
«Мне стало хуже. Позже выйду на связь», - написала она.
Ранее Репяхова уже поделилась первой фотографией малыша.
"Весь мир остановился. Хочется быть сейчас со своими мальчиками. Огромное спасибо за поздравления и что вы есть у меня", - написала Катя на своей странице в Instagram.
Также девушка показала, как выглядит после родов.
Кроме того, Катя похвасталась подарком, который получила от мужа в благодарность за рождение ребенка.
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