27-летней супруге певца Виктора Павлика Екатерине Репяховой, которая вчера родила первенца, внезапно стало плохо

Репяхова родила ребенка 15 мая в 2.40 в одном из частных столичных роддомов. Мальчик появился с весом 3.4 кг и ростом 53см. Его назвали Михаилом. Супруга артиста активно делилась с фолловерами подробностями и показывала кадры из роддома.

Утром 16 мая радостная девушка записала короткое сторис. На котором улыбалась и сообщила, что до пяти часов утра почти не спала.

«Мальчики мои сейчас спят. Счастлива», - сообщила она.

Но потом ее состояние резко ухудшилось. На следующем сторис Катя уже лежала под капельницей.

«Мне стало хуже. Позже выйду на связь», - написала она.

Ранее Репяхова уже поделилась первой фотографией малыша.

"Весь мир остановился. Хочется быть сейчас со своими мальчиками. Огромное спасибо за поздравления и что вы есть у меня", - написала Катя на своей странице в Instagram.

Также девушка показала, как выглядит после родов.

Кроме того, Катя похвасталась подарком, который получила от мужа в благодарность за рождение ребенка.

Напомним, экс-жена Павлика, ставшего отцом в 4-й раз, высказалась на болезненную тему: "Не следует вступать в брак с мужчиной, который..."

Как сообщала Politeka, 55-летний Виктор Павлик ошеломил кадрами с рожающей женой: "Что я могу сказать, господа..."

Также Politeka писала, что жена Виктора Павлика удивила признанием: "Вряд ли любовь..."