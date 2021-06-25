Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая неделю назад стала мамой, показала свидетельство о рождении малыша, озадачив публику

27-летняя девушка поделилась кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Ребенок появился на свет 15 июня 2021 года в частном роддоме под Киевом.

Виктор Павлик с женой забрали свидетельство о рождении сына в ЗАГСе, в котором тайно поженились 10 июня прошлого года.

Согласно документу, сына зовут: "Павлик Михайло Вікторович".

Интересно, что сам артист на своих страницах в социальных сетях (Facebook и Instagram) на украинском языке пишет свою фамилию через "і" – "Павлік". Также указано и на концертных афишах.

Старший сын Павлика от первого брака Александр также в социальных сетях пишет свою фамилию через украинскую букву "i".

15 июня в посте, посвященном рождению сына, Виктор Павлик писал, что родился "Михасик Павлік".

Отметим, жена артиста после регистрации брака не стала менять фамилию и осталась Репяховой. Такое решение ранее она объяснила нежеланием менять документы.

Напомним, молодая жена Павлика удивила жесткой реакцией на прохожих украинцев: "Ну а что вы думали, ребятки?"

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