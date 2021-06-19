Женщина еще не восстановилась после родов

27-летняя жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, как впервые вышла на прогулку с новорожденным малышом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Екатерина активно рассказывает про свою новую жизнь. Как известно, недавно девушка родила 55-летнему Павлику сына Михаила. Екатерина еще не успела восстановиться после родов, но уже активно взялась за обустройство быта.

На свежих сторис Репяхова показала, как впервые вышла на прогулку с сыном.

«Наша первая в жизни прогулка», - подписала видео Репяхова.

Она засветила новорожденного в коляске, но не стала показывать его лицо.

«А мы на нашей первой в жизни прогулке. Ура! Как же я ждала этот момент», - поделилась своими эмоциями Екатерина.

Как стало известно позже, прогулка обернулась неприятностью, поскольку Репяхова сильно устала.

«Прошлись метров триста. Я уже устала, спина болит страшно. Руки, крепатура у меня. С непривычки болит», - пожаловалась молодая мама.

Ранее мы писали, что Репяхова показала первый снимок с малышом. На фото можно рассмотреть ручки новорожденного и его стильную одежду.

«Это была первая одежка, которую я купила Мишутке ещё неделе на 20 беременности», - рассказала Репяхова.

Напомним, что жена Павлика после капельниц решила показать, как кормит новорожденного сына: "И я хочу".

Как сообщала Politeka, жена Павлика сразу после родов пожаловалась на тяжесть материнства: "Прихожу в шок от...".

Также Politeka писала, что жена Павлика через три дня после родов не постеснялась показать фигуру: "Очень непривычно".