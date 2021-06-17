27-річна дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка народила первістка, показала нові кадри з пологового будинку

Репяхова народила дитину 15 травня о 2.40 в одному з приватних столичних пологових будинків. Хлопчик з'явився з вагою 3.4 кг і зростом 53см. його назвали Михайлом. Дружина артиста активно ділилася з фоловерами подробицями і показувала кадри з пологового будинку.

Вранці 16 травня радісна дівчина записала короткий сторіс. На якому посміхалася і повідомила, що до п'ятої години ранку майже не спала.

Але потім її стан різко погіршився. Катю поклали під крапельницю. Пізніше дівчина розповіла, що у неї загострився цистит після пологів (від цього захворювання вона страждала кілька років).

Зараз Катя почувається вже краще. "Сьогодні мені набагато краще. Я вже просто людина", - зазначила вона.

У нових сторіс дівчина показала, як годує малюка.

"Міша їсть, і я хочу їсти. Буду якось однією рукою їсти лівою", - сказала вона.

Репяхова показала, що на сніданок в пологовому будинку їй принесли вівсянку, сирники, хліб і сир.

"Дуже класний сніданок. Як ми будемо без цієї їжі", - зазначила дівчина.

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Як повідомляла Politeka, стан дружини Віктора Павлика різко погіршився після пологів: під крапельницею.

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