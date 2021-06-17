27-летняя супруга певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая родила первенца, показала новые кадры с роддома

Репяхова родила ребенка 15 мая в 2.40 в одном из частных столичных роддомов. Мальчик появился с весом 3.4 кг и ростом 53см. Его назвали Михаилом. Супруга артиста активно делилась с фолловерами подробностями и показывала кадры из роддома.

Утром 16 мая радостная девушка записала короткое сторис. На котором улыбалась и сообщила, что до пяти часов утра почти не спала.

Но потом ее состояние резко ухудшилось. Катю положили под капельницу. Позже девушка рассказала, что у нее обострился цистит после родов (от этого заболевания она страдала несколько лет).

Сейчас Катя чувствует себя уже лучше. «Сегодня мне намного лучше. Я уже просто человек», - отметила она.

В новых сторис девушка показала, как кормит малыша.

«Миша кушает, и я хочу кушать. Буду как-то одной рукой кушать левой», - сказала она.

Репяхова показала, что на завтрак в роддоме ей принесли овсянку, сырники, хлеб и сыр.

«Очень классный завтрак. Как мы будем без этой еды», - отметила девушка.

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