Молодая супруга певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась откровениемо своем сыне

Как передает Politeka.net, об этом 27-летняя жена 55-летнего артиста написала на своей странице в Инстаграм.

В четверг, 15 июля сыну Репяховой и Павлика исполнился ровно один месяц.

«Месяц счастья и любви. Наша жизнь перевернулась. Мы в любви. Ты подарил нам столько новых ощущений и эмоций. Мы для тебя сделаем всё❤», - написала Екатерина, и рассказала о первых достижениях ребенка.

Так, что за первый месяц своей жизни Миша вырос на 3 см, набрал 1600 кг, любит рассматривать лица, пытается держать головку, улыбается, реагируем на звуки более чутко, чем несколько недель назад, фокусирует взгляд на игрушке и следит за ней в движении, кушает грудное молоко уже не так долго, как раньше.

Пост вызвал бурную реакцию пользователей Сети. Фолловеры благодарят за откровенность, с которой Репяхова рассказывает о самом сокровенном, и пишут поздравления.

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