Жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, какую профилактику выбрала для предотвращения возможной послеродовой депрессии

В прошлом месяце 26-летняя Екатерина родила сына от своего 55-летнего мужа. Девушка активно делится всеми подробностями своей жизни в Инстаграм, и не забывает рассказывать о том, как справляется с малышом. Как пишет Politeka.net, новый пост Репяхова посвятила проблеме послеродовой депрессии.

На днях Екатерина с грудным сыном и мужем отправились в первое совместное путешествие. Семья поехала в Карпаты, чтобы отдохнуть от городской суеты и подышать свежим воздухом.

«Во избежание всяких послеродовых депрессией, я ещё зимой решила, что мы в июле уедем в горы. Спасибо моим мужу и маме за то, что они всегда меня поддержат во всех моих идеях) Решение было максимально правильное) Я с трудом выдержала 3 недели дома», - написала Репяхова.

Она также заявила, что все сложности путешествий с маленьким ребенком зависят только от настроя родителей.

«Все ограничения в нашей голове. Все сложно настолько, насколько вы для себя решите», - добавила жена Павлика.

Свой пост она сопроводила снимком, на котором позирует с коляской на фоне природы.

Напомним, Виктор Павлик неожиданно показал, чем "соблазнил" молодую жену Репяхову.

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика с новорожденным сыном оказалась у врача.

Также Politeka писала, что Павлик примерил образ байкера в косухе и с гитарой.