Жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, какую профилактику выбрала для предотвращения возможной послеродовой депрессии
В прошлом месяце 26-летняя Екатерина родила сына от своего 55-летнего мужа. Девушка активно делится всеми подробностями своей жизни в Инстаграм, и не забывает рассказывать о том, как справляется с малышом. Как пишет Politeka.net, новый пост Репяхова посвятила проблеме послеродовой депрессии.
На днях Екатерина с грудным сыном и мужем отправились в первое совместное путешествие. Семья поехала в Карпаты, чтобы отдохнуть от городской суеты и подышать свежим воздухом.
«Во избежание всяких послеродовых депрессией, я ещё зимой решила, что мы в июле уедем в горы. Спасибо моим мужу и маме за то, что они всегда меня поддержат во всех моих идеях) Решение было максимально правильное) Я с трудом выдержала 3 недели дома», - написала Репяхова.
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Она также заявила, что все сложности путешествий с маленьким ребенком зависят только от настроя родителей.
«Все ограничения в нашей голове. Все сложно настолько, насколько вы для себя решите», - добавила жена Павлика.
Свой пост она сопроводила снимком, на котором позирует с коляской на фоне природы.
Напомним, Виктор Павлик неожиданно показал, чем "соблазнил" молодую жену Репяхову.
Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика с новорожденным сыном оказалась у врача.
Также Politeka писала, что Павлик примерил образ байкера в косухе и с гитарой.