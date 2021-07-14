Новоиспеченный папа, певец Виктор Павлик удивил новыми откровениями о своей семье

Как известно, месяц назад у 55-летнего Павлика и его 27-летней супруги Кати Репяховой родился мальчик, которого назвали Мишуткой. Для Виктора это уже четвертый ребенок, а для его возлюбленной - долгожданный первенец. Кроме того, у певца есть еще трое внуков.

В интервью "Фактам" артист признался, на кого, по его мнению, похож малыш, и почему они с супругой скрывают его лицо.

Так, Виктор рассказал, что пока трудно сказать, похож ли сын больше чертами на него или жену, но вот характером - точно Павликов.

"В свои три недели он шустрый, беспокойный, точно как я. Внешне похож на меня, тоже чернявый, глаза темно-синие, но со временем они могут измениться. Мне кажется, что он пошел в род Павликов. Четко помню, какой родилась дочка Кристина, которой сейчас 34 года, — Мишутка просто ее копия. И с маленьким Сашей тоже похожи", - поделился певец.

Репяхова активно делится кадрами в Инстаграм, рассказывая о всех переживаниях по поводу нового для нее статуса. Сейчас с ребенком ей помогает мама, так как Павлик много времени проводит за работой.

Артист признался в интервью, почему они с женой не показывают, как выглядит Мишутка.

"Это было решение Кати. Она не хотела привлекать лишнее внимание. А я поддержал жену. Она пока не хочет показывать лицо сына. В этом тоже ее понимаю, хотя я показал бы такого красавца", - разоткровенничался Павлик.

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