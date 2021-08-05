Известный украинский артист Виктор Павлик и его молодая супруга довольно часто показывают свои будни в Инстаграм
Молодая жена Виктора Павлика, 27-летня Екатерина Репяхова, рассказала всю правду о финансовой жизни с артистом. Так, своих Сторисах Катерина привыкла показывать свою жизнь такой, какая она есть.
Причем девушка не скрывает своих проблем, говорит о том, как болела и лечилась еще до беременности. В этот раз Репяхова ответила на вопросы фанатов, которые коснулись и жилищного состояния.
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В частности, Репяхова отметила, что они в данный момент снимают квартиру, однако она мечтает, что в скором будущем у них будет собственное жилье. Ибо сейчас квартира небольшая и возможности нанять няню у них нет.
«А что, Виктор Павлик еще не заработал на квартиру, что вы снимаете?» - спрашивает еще одна девушка.
Катерина ответила: «Мы вместе зарабатываем на наше жилье, мы в процессе».
О том, почему у них нет няни, Репяхова ответила так же честно: «Хотели бы. Но у нас нет такой возможности пока. Живем в небольшой квартире, няне негде находиться».
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