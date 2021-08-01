На так давно троє відомих українців стали батьками, на їх фото з дітьми можна дивитися не відриваючись

Фото тат зі своїми новонародженими малюками заворожують, пише Politeka.net.

Ведучий Микита Добринін став батьком у шлюбі з переможницею шоу "Холостяк" Дашею Квітковою. У молодого сім'ї в середині липня цього року з'явився на світ синочок Лев.

Телеведучий Анатолій Анатоліч став батьком втретє. Малюк Ніл з'явився на світ 20 липня в шлюбі з Юлією Бойко.

А в середині червня стали батьками співак Віктор Павлік і його молода дружина Катерина Реп'яхова. Для дівчини це перша дитина, а ось для Павліка - четверта. Новонародженого сина батьки назвали Мішею.

"На ці кадри можна дивитися вічно 🥰

Зіркові батьки, які зустрілися зі своїми синами", - написали автори поста в одній з груп.

За 20 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів. Люди обговорювали імена дітей і зовнішність їхніх батьків.

"Це тату ??? Або малюнки просто???", "Ніл... Ну це пі**ос... Нільс вже б додав... Скільки прекрасних українських імен, а вони "Ніл"... Тьху", "Ну це так мило", " На діток, на всіх приємно дивитися. А на чоловіків тільки на Добриніна і Павліка", - написали користувачі Мережі.

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