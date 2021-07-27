Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова решилась показать фото в смелом образе, которое сделала еще во время беременности
Как известно, в июне этого года у 55-летнего певца и его 26-летней жены родился сын Миша. Для Павлика этот ребенок стал уже четвертым, а вот для его молодой супруги – первым. В связи с этим Репяхова уделяла своей беременности особое внимание, рассказывая о каждой мелочи в своем Инстаграм. Не обошлось и без нескольких фотосессий, которые устроила для себя девушка.
Как сообщает Politeka.net, одним из фото, сделанных в тот период, Репяхова решилась поделиться с людьми только сейчас.
«Во время беременности не хотелось выставлять эту фотографию) а сейчас, кажется, пришло время. Не верю, что внутри меня мой Мишутка. Скучаю за беременностью, прекрасный период жизни», - написала девушка.
На снимке она позировала перед камерой в черном белье и боди из полупрозрачной сеточки, украшенной стразами. Образ дополняли крупные висячие сережки и уложенные легкими локонами волосы девушки.
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Подписчики тут же отреагировали на публикацию.
«Красивая! Беременность к лицу», «Очень красивое фото оно мне сразу понравилось и ничего в нём плохого не вижу», «Очень красивое фото», «можно и о сестричке думать», - пишут люди.
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