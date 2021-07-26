Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, устроила ссору под новым видео

Молодая жена Виктора Павлика всегда попадает в центр внимания благодаря постам в Инстаграм. При этом Катерина всегда старается подчеркнуть, что хейтерам нет места на ее странице.

Тем не менее поспорить и поссориться в комментариях Репяхова успевает сама, чтобы избавиться от недоброжелателей. В этот раз Катерина представила серию образов в разном стиле перед зеркалом. Причем далеко не все из них были парадными и подчеркнули ее привлекательность.

«Пусть эти образы останутся здесь ❤️» - написала девушка под видео.

Пользователи поспешили обсудить увиденное и даже раскритиковали первые «луки», скрывшие фигуру Катерины:

«Половина образов «шо попало», но рекламу отработали💪🤑» - пишет одна из фолловеров Репяховой.

«Если бы это написала 12 летняя девочка, я бы не удивилась. А когда это пишет взрослая женщина, не пойму такого никогда. Не назову иначе, как зависть» - написала в ответ Катерина.

«Вот и реакция обиженной девочки🥲…. Зависть?!Вы серьёзно?! То ли ещё будет!!! p.s. отдельная благодарность за внимание))» - последовала реакция далее.

«Обиженной девочки? что вы несёте)) за внимание пожалуйста» - отреагировала снова молодая мама.

«Хотели публичности-получили)Вот почему ,если этот контент не зашёл, вас так зацепил откровенный, правдивый комментарий?!Д а и чему завидовать?!🤷‍♀️Вот, когда Осадча «бомбила» вашего Франковича горячими вопросами (пару месяцев назад) вы не отреагировали никак?! Браво, Катерине👏👏; 😂 посмешили )); футболки вообще никакие; Розовый костюм супер🔥».

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