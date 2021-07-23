Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, рассказала правду о себе
Виктор Павлик женился на своем концертном директоре Екатерине Репяховой в 2020 году, передает Politeka.net. Недавно пара стала родителями сына Михаила.
Молодая мамочка не забывает вести свою блогерскую деятельность. Сейчас на страницу Репяховой подписаны 85,5 тысячи пользователей сети.
В новом посте жена Павлика решила рассказать правду о себе.
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"С момента родов моя аудитория увеличилась практически вдвое.
И я уверена, что многие не знают обо мне самых простых фактов.
Так что напишу небольшой пост - знакомство ❤️", - написала девушка.
Из поста стало известно, что Репяховой 27 лет, родом она из Днепра, а в Киев переехала в 17 лет, где отучилась КНУ им. Т.Г. Шевченко на специальности культурология.
На третьем курсе Екатерина работала администратором в студии йоги.
"После окончания университета я стала работать директором гастрольной деятельности у Димы Карпачева.
И уже позже стала работать со своим будущем мужем", - поделилась жена Павлика.
Плюс Репяхова была организатором различным мастер-классов, тренингов, творческих встреч и другим известным спикерам, а блогингом она решила заняться лишь с началом карантина в прошлом году.
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