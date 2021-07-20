Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась своей радостью
В июне 27-летняя Екатерина родила сына 55-летнему мужу. Как известно, девушка была концертным директором народному артисту. Поженилась пара в 2020 году, а уже в 2021 году у супругов родился сын Михаил. Екатерина Репяхова – четвертая жена Виктора Павлика.
В новом посте Екатерина показала свадебные фото, отметим, что их отношения длятся уже шесть лет, пишет Politeka.net.
«Наша семья дружная и счастливая. В этом году мы празднуем 6 лет нашей любви. В этом году наша любовь стала иметь продолжение. Я не знаю, что может быть лучше», - написала она.
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Пользователи Сети активно комментируют пост.
«Я очень рад за вас. Вы так поддерживаете друг друга. Это любовь», «Вы очень умнички, и мы Вас любим», «Семейного счастья, и благополучия вашей семьи, а Мишутке крепкого здоровья и счастливого детства», - пишут в комментариях.
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