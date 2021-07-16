Молодая жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова растрогала новыми фото со своим сыном Мишей
Как пишет Politeka.net, недавно молодая красотка родила сына 55-летнему народному артисту. Как известно, до отношений с певцом она была его концертным директором. Поженилась пара в 2020 году, а уже в 2021 году Репяхова родила сына. Отметим, что у певца уже есть трое детей от предыдущего брака. Один сын в прошлом году скончался после продолжительной борьбы с раком.
На свежем фото Екатерина держала в руках маленького сына. Сама она была одета в красивое платье и шляпку.
«Мой птенчик в Мукачево. Мой маленький путешественник», - подписала фото Репяхова.
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В комментариях поклонники девушки оставили ей массу приятных и трогательных слов и комплиментов.
«Катюшка, спокойного отдыха», «Катюша, такое Счастье у Вас в руках, целая вселенная», «Как подрос», «Материнство вам к лицу», «Какие вы бусинки», «Какая вы красивая мама», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Виктор Павлик вдруг показал, чем "соблазнил" свою жену: "А во…".
А еще Politeka писала, что жена 55-летнего Виктора Павлика рассказала, что произошло с их сыном: «Мы сделаем все…».
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