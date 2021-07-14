Новоспечений тато, співак Віктор Павлік здивував новими одкровеннями про свою родину

Як відомо, місяць тому у 55-річного Павлика і його 27-річної дружини Каті Репяхової народився хлопчик, якого назвали Мішуткою. Для Віктора це вже четверта дитина, а для його коханої - довгоочікуваний первісток. Крім того, у співака є ще троє онуків.

В інтерв'ю "Фактам" артист зізнався, на кого, на його думку, схожий малюк, і чому вони з дружиною приховують його обличчя.

Так, Віктор розповів, що поки важко сказати, чи схожий син більше рисами на нього або дружину, але ось характером - точно Павліків.

"У свої три тижні він спритний, неспокійний, точно як я. Зовні схожий на мене, теж чорнявий, очі темно-сині, але з часом вони можуть змінитися. Мені здається, що він пішов у рід Павліків. Чітко пам'ятаю, якою народилася дочка Христина, якій зараз 34 роки, — Мишко просто її копія. І з маленьким Сашком теж схожі", - поділився співак.

Репяхова активно ділиться кадрами в Instagram, розповідаючи про всі переживання з приводу нового для неї статусу. Зараз з дитиною їй допомагає мама, так як Павлік багато часу проводить за роботою.

Артист зізнався в інтерв'ю, чому вони з дружиною не показують, як виглядає Мішутка.

"Це було рішення Каті. Вона не хотіла привертати зайву увагу. А я підтримав дружину. Вона поки не хоче показувати обличчя сина. У цьому теж її розумію, хоча я показав би такого красеня", - розговорився Павлік.

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