Відомий музикант Віктор Павлик показав кумедне архівне фото з молодою дружиною
Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Віктор Павлік, який нещодавно став молодим батьком, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист виклав у мережі кумедний архівний кадр з молодою дружиною Катериною Реп'яховою. Схоже, цей знімок був зроблений ще до вагітності дівчини, коли музикант тільки починав за нею доглядати.
На фотографії Віктор зображений на своєму залізному коні - темному мотоциклі, а поруч з ним стоїть Катерина. При це вони обидва в темних нарядах і з посмішками на обличчях. Можна припустити, що чоловік прокотив красуню на своєму мотоциклі.
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У підписі до фото Павлик написав: "А во...". Користувачі тут же почали коментувати знімок Віктора і Каті: "Клас", "Красиві", "Як маленьке диво", "Які милі".
Нагадаємо, Павлик приміряв образ байкера в косусі і з гітарою: "Бісять вже ці...".
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