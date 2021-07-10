Відомий музикант Віктор Павлик показав кумедне архівне фото з молодою дружиною

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Віктор Павлік, який нещодавно став молодим батьком, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист виклав у мережі кумедний архівний кадр з молодою дружиною Катериною Реп'яховою. Схоже, цей знімок був зроблений ще до вагітності дівчини, коли музикант тільки починав за нею доглядати.

На фотографії Віктор зображений на своєму залізному коні - темному мотоциклі, а поруч з ним стоїть Катерина. При це вони обидва в темних нарядах і з посмішками на обличчях. Можна припустити, що чоловік прокотив красуню на своєму мотоциклі.

У підписі до фото Павлик написав: "А во...". Користувачі тут же почали коментувати знімок Віктора і Каті: "Клас", "Красиві", "Як маленьке диво", "Які милі".

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