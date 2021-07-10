Відомий музикант Віктор Павлик показав кумедне архівне фото з молодою дружиною

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Віктор Павлік, який нещодавно став молодим батьком, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист виклав у мережі кумедний архівний кадр з молодою дружиною Катериною Реп'яховою. Схоже, цей знімок був зроблений ще до вагітності дівчини, коли музикант тільки починав за нею доглядати.

Катерина репяхова, Віктор Павлік

На фотографії Віктор зображений на своєму залізному коні - темному мотоциклі, а поруч з ним стоїть Катерина. При це вони обидва в темних нарядах і з посмішками на обличчях. Можна припустити, що чоловік прокотив красуню на своєму мотоциклі.

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У підписі до фото Павлик написав: "А во...". Користувачі тут же почали коментувати знімок Віктора і Каті: "Клас", "Красиві", "Як маленьке диво", "Які милі".

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