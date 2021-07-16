Молода дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася одкровенням свого сина

Як передає Politeka.net, про це 27-річна дружина 55-річного артиста написала на своїй сторінці в Instagram.

У четвер, 15 Липня синові Репяхової і Павлика виповнився рівно один місяць.

"Місяць щастя і любові. Наше життя перевернулося. Ми в любові. Ти подарував нам стільки нових відчуттів і емоцій. Ми для тебе зробимо все❤", - написала Катерина, і розповіла про перші досягнення дитини.

Так, що за перший місяць свого життя Міша виріс на 3 см, набрав 1600 кг, любить розглядати особи, намагається тримати голівку, посміхається, реагуємо на звуки більш чуйно, ніж кілька тижнів тому, фокусує погляд на іграшці і стежить за нею в русі, їсть грудне молоко вже не так довго, як раніше.

Пост викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Фолловери дякують за відвертість, з якою Репяхова розповідає про найпотаємніше, і пишуть привітання.

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