Кадр Екатерины Репяховой с сынишкой получился безумно милым и нежным
Как сообщает Politeka.net, жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова ушла с головой в заботы о своем первенце – сыночке Михаиле, который появился на свет 15 июня.
Молодая мама поделилась новым фото малыша с подписчиками блога в Instagram, число которых значительно возросло после рождения крохи.
Cупруга музыкана умилила полным нежности кадром с сыном на руках. Она прижала малыша к груди и счастливо улыбается от нахлынувших теплых чувств к беззащитному крохе.
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Лицо малыша молодая мама пока скрыла. Репяхова ранее говорила, что пока не решила, когда покажет лицо сыночка полностью. Она призналась, что вместе с Мишей планирует часто путешествовать. Что и доказала новым фото. Вместе мама и мальчик отправились в первое совместное путешествие - они поехали в Мукачево.
Для сьемки Екатерина выбрала нежный романтический образ. Она примеряла голубые шорты, длинную рубашку с цветочным принтом и летнюю шляпку с широкими полями.
Пользователи сети засыпали молодую маму комплиментами и душевными пожеланиями ее сыночку.
"Катюша, такое счастье у Вас в руках, целая вселенная", "Материнство вам к лицу", "Как подрос", "Хорошего вам отдыха", "Счастячка Вам", - писали комментаторы.
Напомним, что Виктор Павлик вдруг показал, чем "соблазнил" свою жену.
Как Politeka писала, жена 55-летнего Виктора Павлика рассказала, что произошло с их сыном.
Также Politeka сообщала, что Виктор Павлик рассказал, почему вынужден скрывать лицо своего сына.