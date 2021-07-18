Кадр Екатерины Репяховой с сынишкой получился безумно милым и нежным

Как сообщает Politeka.net, жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова ушла с головой в заботы о своем первенце – сыночке Михаиле, который появился на свет 15 июня.

Молодая мама поделилась новым фото малыша с подписчиками блога в Instagram, число которых значительно возросло после рождения крохи.

Cупруга музыкана умилила полным нежности кадром с сыном на руках. Она прижала малыша к груди и счастливо улыбается от нахлынувших теплых чувств к беззащитному крохе.

Лицо малыша молодая мама пока скрыла. Репяхова ранее говорила, что пока не решила, когда покажет лицо сыночка полностью. Она призналась, что вместе с Мишей планирует часто путешествовать. Что и доказала новым фото. Вместе мама и мальчик отправились в первое совместное путешествие - они поехали в Мукачево.

Для сьемки Екатерина выбрала нежный романтический образ. Она примеряла голубые шорты, длинную рубашку с цветочным принтом и летнюю шляпку с широкими полями.

Пользователи сети засыпали молодую маму комплиментами и душевными пожеланиями ее сыночку.

"Катюша, такое счастье у Вас в руках, целая вселенная", "Материнство вам к лицу", "Как подрос", "Хорошего вам отдыха", "Счастячка Вам", - писали комментаторы.

Напомним, что Виктор Павлик вдруг показал, чем "соблазнил" свою жену.

Как Politeka писала, жена 55-летнего Виктора Павлика рассказала, что произошло с их сыном.

Также Politeka сообщала, что Виктор Павлик рассказал, почему вынужден скрывать лицо своего сына.