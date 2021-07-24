Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, раскрыла несколько секретов о себе
Супруга известного певца уже несколько дней делится откровениями о себе, передает Politeka.net. В новом посте в Инстаграм Репяхова также показала несколько архивных кадров, в том, числе фото с Виктором Павликом, когда она была еще подростком.
В посте блогерша рассказала, что у нее есть старшие, родные сестра и брат с разницей в возрасте с ней 13 и 11 лет.
Кроме того, будучи ребенком, Екатерина пела в вокальном ансамбле и много выступала, а до второго курса университета она была брюнеткой.
"Я с детства любила творчество ВП (Виктора Павлика, - ред.) и посещала его концерты задолго до нашего знакомства", - поделилась и таким фактом о себе Репяхова.
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Кроме того, девушка работала в студии йоги и недолго занималась ушу, а также умеет читать на иврите.
"Я ходила на собеседование на канал СТБ и мне отказали. В скором времени я познакомилась с Димой Карпачевым и мы начали работать вместе", - поделилась Репяхова.
За час публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев:
"А ещё ты была самой классной соседкой в общаге😘", "Брюнеткой прям не узнать😍 Роскошная!!!", "Брюнетка очень интересная! Даже рискну сказать, что в темном цвете лучше. Выразительней😍🔥❤️".
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