Известный украинский артист Виктор Павлик показал первое трепетное фото с новорожденным сыном
Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель и музыкант Виктор Павлик, который недавно женился на 27-летней блогерше Екатерине Репяховой, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Недавно артист вместе с молодой супругой стали родителями маленького сына – в средине июня девушка родила малыша.
А теперь Виктор выложил в сеть трепетную фотографию с новорожденным сыном на руках. Похоже, пара отправилась на отдых в Буковель, судя по геолокации и подписи к кадру. На снимке заботливый папочка сидит в кресле у окна и держит на руках маленького сына, который внимательно смотрит на горные пейзажи.
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В подписи к кадру Павлик написал: "Буковель. Сын познает новое". Пользователи тут же принялись комментировать этот милый снимок: "Как это мило", "Так красиво", "Какое классное фото", "Чудесные", "И показывает всем средний пальчик", "Супер", "Будьте счастливы всегда", "Ну то красавцы", "Витя, всех благ вам с малым".
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