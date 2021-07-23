Известный украинский артист Виктор Павлик показал первое трепетное фото с новорожденным сыном

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель и музыкант Виктор Павлик, который недавно женился на 27-летней блогерше Екатерине Репяховой, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Недавно артист вместе с молодой супругой стали родителями маленького сына – в средине июня девушка родила малыша.

А теперь Виктор выложил в сеть трепетную фотографию с новорожденным сыном на руках. Похоже, пара отправилась на отдых в Буковель, судя по геолокации и подписи к кадру. На снимке заботливый папочка сидит в кресле у окна и держит на руках маленького сына, который внимательно смотрит на горные пейзажи.

В подписи к кадру Павлик написал: "Буковель. Сын познает новое". Пользователи тут же принялись комментировать этот милый снимок: "Как это мило", "Так красиво", "Какое классное фото", "Чудесные", "И показывает всем средний пальчик", "Супер", "Будьте счастливы всегда", "Ну то красавцы", "Витя, всех благ вам с малым".

Напомним, Молодая жена Виктора Павлика призналась, что произошло с их маленьким сыном: «Мы сделаем все…».

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