Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, записала резкое обращение
27-летняя супруга 55-летнего певца возмутилась вопросу фолловеров, и не смогла не отреагировать. Ответ она записала в сторис на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
«Мама постоянно с вами, она с другими детьми не проводит время?» - спросили девушку.
Репяхова рассказала, что ее старшей сестре 40 лет и она живет в Израиле. По словам девушки, до пандемии мама часто к ней ездила, даже жила там и по три месяца и по полгода.
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«Сейчас мама со мной, потому что мне нужна помощь. Мне кажется, это логично», - сказала девушка.
Также Репяхова рассказала, что ее 38-летний брат с семьей живет в Киеве и они часто видятся.
«Я не понимаю, почему вас так сильно штормит, что моя мама возле меня. Наверно ваши мамы вам не помогают, поэтому столько таких вопросов», - резюмировала супруга певца.
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