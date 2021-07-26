Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, записала резкое обращение

27-летняя супруга 55-летнего певца возмутилась вопросу фолловеров, и не смогла не отреагировать. Ответ она записала в сторис на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Мама постоянно с вами, она с другими детьми не проводит время?» - спросили девушку.

Репяхова рассказала, что ее старшей сестре 40 лет и она живет в Израиле. По словам девушки, до пандемии мама часто к ней ездила, даже жила там и по три месяца и по полгода.

«Сейчас мама со мной, потому что мне нужна помощь. Мне кажется, это логично», - сказала девушка.

Также Репяхова рассказала, что ее 38-летний брат с семьей живет в Киеве и они часто видятся.

«Я не понимаю, почему вас так сильно штормит, что моя мама возле меня. Наверно ваши мамы вам не помогают, поэтому столько таких вопросов», - резюмировала супруга певца.

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