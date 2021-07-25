Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, рассказала о внезапных трудностях
Подробностями девушка поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
Екатерина Репяхова родила своего первенца 15 июня. Сейчас они отдыхают в Буковеле. Однако не все пошло гладко. Екатерина рассказала о неожиданных трудностях.
В новых сторис девушка выглядела очень уставшей.
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«Третья ночь подряд тяжелая. Если б хотя бы через одну», - сказала она.
Репяхова призналась, что сегодня еле смогла поднять себя с кровати.
«Надо будет сегодня поспать днем, потому что так я долго не протяну. Когда три ночи подряд спишь мало, то это очень тяжело. Если бы как-то хотя бы… вот раньше было так, что могла ну одна ночь в неделю быть тяжелой. Но вот эти три – это ужас», - сказала жена певца.
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