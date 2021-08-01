На так давно трое известных украинцев стали отцами, на их фото с детьми можно смотреть не отрываясь
Фото пап со своими новорожденными малышами завораживают, пишет Politeka.net.
Ведущий Никита Добрынин стал отцом в браке с победительницей шоу "Холостяк" Дашей Квитковой. У молодого семьи в середине июля этого года появился на свет сыночек Лев.
Телеведущий Анатолий Анатолич стал отцом в третий раз. Малыш Нил появился на свет 20 июля в браке с Юлией Бойко.
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А в середине июня стали родителями певец Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репяхова. Для девушки это первый ребенок, а вот для Павлика - четвертый. Новорожденного сына родители назвали Мишей.
"На эти кадры можно смотреть вечно 🥰
Звездные отцы, которые встретились со своими сыновьями", - написали авторы поста в одной из групп.
За 20 минут публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев. Люди обсуждали имена детей и внешность их отцов.
"Это тату ??? Или рисунки просто???", "Нил... Ну это пи**ос... Нильс уже бы добавил... Сколько прекрасных украинских имен, а они "Нил"... Тьфу", "Ну это так мило", " На деток, на всех приятно смотреть. А на мужчин только на Добрынина и Павлика", - написали пользователи сети.
Напомним, молодая жена Виктора Павлика рассказала о тяжелых испытаниях в поездке с сыном
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