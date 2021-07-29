Известный украинский артист Виктор Павлик показал нежный кадр с маленьким новорожденным сыном от молодой жены

Полтора месяца назад 55-летний артист в четвертый раз стал отцом. Радостную новость он сообщил у себя в социальных сетях, написав поздравительные слова. Теперь в профиле Виктора Павлика в Инстаграм периодически появляются кадры с маленьким сыном.

В этот раз мужчина показал, как дремлет, пока его маленький сын Михаил лежит на его животе и крепко спит. К слову, молодая супруга мужчины Катерина Репяхова часто показывает кадры семейного отдыха и говорит о совместной жизни.

Фанаты отреагировали на увиденное по-своему: «Здоровья и счастья вашей семье; Милота❤️; Мира и любви😍; Боже, как это мило❤️; Мои поздравления ❤».

Для Катерины сын Михаил стал первенцем, а для Виктора уже четвертым ребенком. У него уже есть сын Александр от первой жены и дочь Кристина от второй. Трагически погиб 21-летний сын певца от третьей жены Павел, который 2 года безрезультатно боролся с раком костей.

Напомним, Молодая жена Виктора Павлика призналась, что произошло с их маленьким сыном: «Мы сделаем все…».

Как сообщала Politeka, 55-летний Виктор Павлик признался, почему вынужден скрывать лицо сына: "В свои три недели он...".

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