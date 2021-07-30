Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о самом необычном путешествии, в которое она отправилась сама с маленьким ребенком
В июне 26-летняя Репяхова и 55-летний Павлик стали родителями: 15-го числа появился на свет их сын Миша. Екатерина изначально делилась в Инстаграм всеми подробностями своей жизни, и с появлением ребенка не стала отказываться от этой привычки.
Сейчас малышу всего полтора месяца, однако молодая мама уже успела свозить его в путешествие на Закарпатье. О том, как оно прошло, Репяхова рассказала в своем новом посте, пишет Politeka.net.
«Самое удивительное путешествие в моей жизни. 2000 км. Я за рулем
Жара 35 градусов
Холод 13 градусов
Ливень и ураган в Мукачево
Аномальная жара в Шаян…
Путешествие сложное и одновременно приятное. Некоторые трудности остаются за кадром, не думайте, что все так гладко и просто) У всех есть сложности», - рассказала Репяхова.
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В то же время, она считает, что ее сыну эта поездка понравилась. Жена Павлика добавила, что уже ждет следующей поездки с ребенком.
В своем посте Екатерина также поделилась несколькими фото из поездки.
Напомним, Виктор Павлик без одежды показал, как управляется с новорожденным сыном.
Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика показала, как выглядела беременной в полупрозрачной сеточке.
Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика в растянутой майке публично сцепилась с девушкой.