"У всех есть сложности"

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о самом необычном путешествии, в которое она отправилась сама с маленьким ребенком

В июне 26-летняя Репяхова и 55-летний Павлик стали родителями: 15-го числа появился на свет их сын Миша. Екатерина изначально делилась в Инстаграм всеми подробностями своей жизни, и с появлением ребенка не стала отказываться от этой привычки.

Сейчас малышу всего полтора месяца, однако молодая мама уже успела свозить его в путешествие на Закарпатье. О том, как оно прошло, Репяхова рассказала в своем новом посте, пишет Politeka.net.

«Самое удивительное путешествие в моей жизни. 2000 км. Я за рулем



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Путешествие сложное и одновременно приятное. Некоторые трудности остаются за кадром, не думайте, что все так гладко и просто) У всех есть сложности», - рассказала Репяхова.

В то же время, она считает, что ее сыну эта поездка понравилась. Жена Павлика добавила, что уже ждет следующей поездки с ребенком.

В своем посте Екатерина также поделилась несколькими фото из поездки.

Напомним, Виктор Павлик без одежды показал, как управляется с новорожденным сыном.

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика показала, как выглядела беременной в полупрозрачной сеточке.

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика в растянутой майке публично сцепилась с девушкой.