Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова показала, як проходило хрещення їхнього новонародженого сина Михайла

Як передає Politeka.net, 15 серпня хлопчикові має виповнитися два місяці. Як розповідала Репяхова, сама вона не хрестила б сина, давши йому можливість самому прийняти таке рішення. Однак 55-річний чоловік наполіг на церемонії, тому вона відбулася.

На хрещення Репяхова і Павлик приїхали в модних ефектних вишиванках. Їхні куми були одягнені в простий одяг. В Instagram Катерина показувала підготовку до церемонії, а також саме хрещення.

Як виявилося, зіркова сім'я вибрала для церемонії церкву, яка знаходиться поруч з пологовим будинком, де з'явився на світ Михайло. Обряд хлопчик переніс спокійно. На відео також потрапив момент, коли Віктор Павлік допомагав хрещеному заспокоїти малюка.

Відзначимо, що Репяхова четверта дружина Віктора Павлика і наймолодша з усіх. Дівчині всього лише 26 років. Пара одружилася в 2020 році, а в цьому році у них вже з'явився первісток.

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