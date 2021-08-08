Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, как проходило крещение их новорожденного сына Михаила

Как передает Politeka.net, 15 августа мальчику должно исполниться два месяца. Как рассказывала Репяхова, сама она не крестила бы сына, дав ему возможность самому принять такое решение. Однако 55-летний муж настоял на церемонии, поэтому она состоялась.

На крещение Репяхова и Павлик приехали в модных эффектных вышиванках. Их кумовья были одеты в простую одежду. В Инстаграм Екатерина показывала подготовку к церемонии, а также само крещение.

Как оказалось, звездная семья выбрала для церемонии церковь, которая находится рядом с роддомом, где появился на свет Михаил. Обряд мальчик перенес спокойно. На видео также попал момент, когда Виктор Павлик помогал крестному успокоить малыша.

Отметим, что Репяхова четвертая жена Виктора Павлика и самая молодая из всех. Девушке всего лишь 26 лет. Пара поженилась в 2020 году, а в этом году у них уже появился первенец.

Напомним, что Екатерина Репяхова рассказала, почему не хочет крестить сына: "Папа и его желание".

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