Дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла про те, чому не хоче хрестити сина

Не так давно 26-річна Катерина Репяхова і 55-річний Віктор Павлік стали батьками. Причому до самого останнього Катерина розповідала все про своє життя, про вагітність і про свої плани. Тепер дівчина говорить про те, як буде ростити дитину.

Влаштувавши день відповідей на питання в Instagram, Катерина вирішила відповісти на найцікавіше. Оскільки син Михайло народився 15-го числа і пройшло півтора місяці з моменту народження, багато хто почав питати, коли дитину будуть хрестити.

Оскільки Катерина спочатку ділилася в Instagram усіма подробицями свого життя, і з появою дитини не стала відмовлятися від цієї звички, вона чесно відповіла, що хрещення пройде вже через пару днів. Однак пізніше додала, що це відбувається за бажанням батька, сама б вона воліла б цього не робити:

"Це бажання і рішення чоловіка, якби вирішувала тільки я, то я б не хрестила. Я б дала право вибору синові, але є і тато, і його бажання для мене теж важливо».

Нагадавши, Віктор Павлік без одягу показав, як управляється з новонародженим сином.

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