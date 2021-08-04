Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о том, почему не хочет крестить сына

Не так давно 26-летняя Катерина Репяхова и 55-летний Виктор Павлик стали родителями. Причем до самого последнего Катерина рассказывала все о своей жизни, о беременности и о своих планах. Теперь девушка говорит о том, как будет растить ребенка.

Устроив день ответов на вопросы в Инстаграм, Катерина решила ответить на самое интересное. Поскольку сын Михаил родился 15-го числа и прошло полтора месяца с момента рождения, многие начали спрашивать, когда ребенка будут крестить.

Поскольку Екатерина изначально делилась в Инстаграм всеми подробностями своей жизни, и с появлением ребенка не стала отказываться от этой привычки, она честно ответила, что крещение пройдет уже через пару дней. Однако позже добавила, что это происходит по желанию отца, сама бы она предпочла бы этого не делать:

«Это желание и решение мужа, если бы решала только я, то я бы не крестила. Я бы дала право выбору сыну, но есть и папа, и его желание для меня тоже важно».

Напомним, Виктор Павлик без одежды показал, как управляется с новорожденным сыном.

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика показала, как выглядела беременной в полупрозрачной сеточке.

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