Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова показала, як годує новонародженого сина в парку
Катерина Репяхова звикла показувати в Instagram реальне життя і розповідати про особисте. Оскільки дівчина часто стикається з хейтерами, вона на більшість питань і негативних випадів не реагує.
У себе на сторінці Катерина, як правило, говорила про життя з 55-річним чоловіком, про його виступах і про те, як проходять її будні. Після народження дитини Катерина почала демонструвати іншу сторону свого життя і розповідати вже про дитину і про те, як вона росте.
На прогулянці з мамою і новонародженим сином Михайлом Катерина спочатку продемонструвала прогулянку в парку, а потім вже показала, як годує малюка, поки сидить на лавці і може відпочити сама:
Софія Ротару прилетить на концерт до Дня Незалежності України з російського Сочі: "Я буду..."
Син Чапкіса вразив кадрами з дружиною-американкою після 20 років спільного життя: "Ось це так!"
Обірвалося життя екс-прем'єра України, перші деталі трагедії: "Чорний день"
Син культового співака застрелився на очах у людей, момент потрапив на відео: трагічні подробиці
Зливи і град принесли нещастя українцям, регіони постраждали від стихії: кадри руйнувань
"Вже й серветки закінчуються" - з гумором помічає мама Катерини і показує дочку, що годує. Варто відзначити, що на ролик Катерини відповідає дуже багато людей, ділячись своєю думкою.
Як відомо, в червні цього року у 55-річного співака і його 26-річної дружини народився син Міша. Для Павлика ця дитина стала вже четвертою, а ось для його молодої дружини – першою. У зв'язку з цим Репяхова приділяла своїй вагітності особливу увагу, розповідаючи про кожну дрібницю в своєму Instagram.
Нагадавши, Молода дружина Віктора Павлика в розтягнутій майці публічно зчепилася з дівчиною.
Як повідомляла Politeka, Молода дружина Віктора Павлика різко звернулася до українців.
Також Politeka писала, що Молода дружина Віктора Павлика зізналася про труднощі після народження дитини.