Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова показала, як годує новонародженого сина в парку

Катерина Репяхова звикла показувати в Instagram реальне життя і розповідати про особисте. Оскільки дівчина часто стикається з хейтерами, вона на більшість питань і негативних випадів не реагує.

У себе на сторінці Катерина, як правило, говорила про життя з 55-річним чоловіком, про його виступах і про те, як проходять її будні. Після народження дитини Катерина почала демонструвати іншу сторону свого життя і розповідати вже про дитину і про те, як вона росте.

На прогулянці з мамою і новонародженим сином Михайлом Катерина спочатку продемонструвала прогулянку в парку, а потім вже показала, як годує малюка, поки сидить на лавці і може відпочити сама:

"Вже й серветки закінчуються" - з гумором помічає мама Катерини і показує дочку, що годує. Варто відзначити, що на ролик Катерини відповідає дуже багато людей, ділячись своєю думкою.

Як відомо, в червні цього року у 55-річного співака і його 26-річної дружини народився син Міша. Для Павлика ця дитина стала вже четвертою, а ось для його молодої дружини – першою. У зв'язку з цим Репяхова приділяла своїй вагітності особливу увагу, розповідаючи про кожну дрібницю в своєму Instagram.

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