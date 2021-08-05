Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, как кормит новорожденного сына в парке

Катерина Репяхова привыкла показывать в Инстаграм реальную жизнь и рассказывать о личном. Поскольку девушка часто сталкивается с хейтерами, она на большинство вопросов и негативных выпадов не реагирует.

У себя на странице Катерина, как правило, говорила о жизни с 55-летним супругом, о его выступлениях и о том, как проходят ее будни. После рождения ребенка Катерина начала демонстрировать другую сторону своей жизни и рассказывать уже о ребенке и о том, как она растет.

На прогулке с мамой и новорожденным сыном Михаилом Катерина сначала продемонстрировала прогулку в парке, а затем уже показала, как кормит малыша, пока сидит на скамейке и может отдохнуть сама:

«Уже и салфетки заканчиваются» - с юмором подмечает мама Катерины и показывает кормящую дочь. Стоит отметить, что на ролик Катерины отвечает очень много людей, делясь своим мнением.

Как известно, в июне этого года у 55-летнего певца и его 26-летней жены родился сын Миша. Для Павлика этот ребенок стал уже четвертым, а вот для его молодой супруги – первым. В связи с этим Репяхова уделяла своей беременности особое внимание, рассказывая о каждой мелочи в своем Инстаграм.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика в растянутой майке публично сцепилась с девушкой.

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика резко обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика призналась о трудностях после рождения ребенка.